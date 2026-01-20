Adana’da Aynı Otomobil 3 Kez Hırsızların Hedefi Oldu

Adana Sarıçam’da 18 Ocak’ta gece evin önünden çalınan araç Gültepe’de terk edilmiş bulundu. Sahibi, aracın bir yılda önce teybinin, sonra aküsünün ve son olarak tamamının çalındığını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:26
Adana’nın Sarıçam ilçesinde, evinin önünden çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu. Olay, 18 Ocak günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi 471 Sokakta meydana geldi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, sahibi Yaşar Ölmeze ait 07 NLK 49 plakalı otomobil, gece saatlerinde düz kontak yöntemiyle çalındı. Sabah aracı yerinde bulamayan Ölmez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ailenin kendi imkânlarıyla yaptığı arama sonucu araç, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gül Sokakta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, aracın kapısının zorlandığı ve düz kontak yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

Sahibin İfadesi ve Soruşturma

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hedef olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulduk".

Olayla ilgili olarak polis, suç zanlısı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

