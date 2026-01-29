Adana'da bin 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun detayları

Adana'da jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirerek sürücüyü gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen aracı durduran ekipler, araçta yapılan incelemede bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için jandarmaya götürüldü.

