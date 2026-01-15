Adana'da cinnet: Eşi evi terk etti, 2 çocuk öldürüldü

Adana Sarıçam'da Sergen A., eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından çocukları Ada (8) ve Mert (6)'i öldürüp aynı tabancayla intihar etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:28
Olayın ayrıntıları

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada akşam saatlerinde trajik bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce eşi G.A. ile tartışan Sergen A. (34), eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçirerek hareket geçti.

Tartışma sonrası evde bulunan çocuklar Ada (8) ve Mert (6), baba tarafından tabanca ile vuruldu. Ardından Sergen A. aynı silahı kullanarak yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin yakınları ve G.A. acı haberi alarak olay yerine geldi.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen bazı yakınları ise Sergen A.'ya ait otomobili kundakladı.

Sosyal medya paylaşımı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sergen A.'nın aylarda önce sosyal medya hesabından yaptığı "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

