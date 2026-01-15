Uşak’ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti — Kaza anı kamerada

Uşak'ta Değirmendere Caddesi'nde motosikletin çarptığı 84 yaşındaki Mehmet Türkan yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:34
Kaza, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (30) idaresindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan (84)'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Türkan metrelerce sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü ile Mehmet Türkan kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Türkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ise tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a motosikletin çarpması ve çarpmanın ardından sürüklenme anları yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

