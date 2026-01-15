Uşak’ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti — Kaza anı kamerada

Uşak’ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (30) idaresindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan (84)'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Türkan metrelerce sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü ile Mehmet Türkan kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Türkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ise tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a motosikletin çarpması ve çarpmanın ardından sürüklenme anları yer alıyor.

