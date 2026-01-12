Adana'da depoda binlerce kaçak tütün ele geçirildi — 2 tutuklu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki depoda 400 bin makaron, 300 bin doldurulmuş sigara ve bin 720 nargile paketinin ele geçirilmesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:55
Adana'da düzenlenen operasyonda 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli, adli sürecin ardından tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütün mamulleri olduğu istihbaratını aldı. Bilgi üzerine düzenlenen baskında adresteki A.T. ve A.D. gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler ve hukuki süreç

Yapılan aramada ele geçirilenler arasında 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü yer aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

