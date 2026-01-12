Adana'da depoda binlerce kaçak tütün ele geçirildi — 2 tutuklu

Adana'da depoda binlerce kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli, adli sürecin ardından tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütün mamulleri olduğu istihbaratını aldı. Bilgi üzerine düzenlenen baskında adresteki A.T. ve A.D. gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler ve hukuki süreç

Yapılan aramada ele geçirilenler arasında 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü yer aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

