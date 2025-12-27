DOLAR
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada

Adana'da 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeyen A.A.'ya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasında kayıtlı; yaralının hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:13
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın yayaya çarpma anı saniye saniye kayıt altına alındı. Olay, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaşandı.

Kaza ve müdahale

E.T. idaresindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeyen çalışan A.A. (23)'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve görüntüler

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altında olan A.A.'nın sağlık durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler olay yerindeki hareketleri net biçimde ortaya koyuyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

