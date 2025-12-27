Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada

Adana'da hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın yayaya çarpma anı saniye saniye kayıt altına alındı. Olay, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaşandı.

Kaza ve müdahale

E.T. idaresindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeyen çalışan A.A. (23)'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve görüntüler

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altında olan A.A.'nın sağlık durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler olay yerindeki hareketleri net biçimde ortaya koyuyor.

