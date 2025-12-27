Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta yaşanan servis minibüsü kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tarih ve yer: 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10, Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı.

Olayın seyrine ilişkin bilgi: Valiliğin açıklamasına göre minibüs, yağış nedeniyle boş araziye devrilmiş; olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Valiliğin açıklaması:

"27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır"

