DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.361,43 0,27%

Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:34
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta yaşanan servis minibüsü kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tarih ve yer: 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10, Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı.

Olayın seyrine ilişkin bilgi: Valiliğin açıklamasına göre minibüs, yağış nedeniyle boş araziye devrilmiş; olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Valiliğin açıklaması:

"27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır"

İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki kazaya ilişkin açıklama: "2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi...

İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki kazaya ilişkin açıklama: "2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
3
Kocaeli'de Okul Çevresi Denetimi: Dilendirilen 10 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi
4
Mersin Silifke’de Yaralı Vatandaş AS-532 Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
5
Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda Midibüs Şarampole Devrildi
6
Erciş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, Otomobil Kaldırıma Çarptı
7
Hannover Havalimanı'nda dron tehlikesi: Uçuşlar 21.47–00.16 arası durdu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti