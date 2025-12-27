DOLAR
Muş-Bulanık’ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:26
Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle 3 araç karıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk müdahale ve tahliye

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, ekiplerin çalışması sonrasında kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

