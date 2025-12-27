Muş-Bulanık’ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle 3 araç karıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlk müdahale ve tahliye
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve trafik
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, ekiplerin çalışması sonrasında kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
