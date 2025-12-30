DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

Adana'da Haraç Çetesi Çökertildi: 19 Yaşındaki Gencin Cinayeti Ortaya Çıktı

Adana'da polisin takibindeki 8 kişilik haraç çetesi yakalandı; 12 Aralık'ta 19 yaşındaki Murat İnanmaz'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle bağlantı belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:34
Adana'da Haraç Çetesi Çökertildi: 19 Yaşındaki Gencin Cinayeti Ortaya Çıktı

Adana'da haraç çetesi çökertildi: 19 yaşındaki gencin ölümü bağlantılı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte iş adamları ve eğlence mekânı sahiplerini tehdit ederek haraç toplayan, yakalanıp tutuklanan 8 kişilik suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında çetenin, 19 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturma ve takibin detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu örgüt lideri B.Ç. ile birlikte toplam 8 şüpheli tespit edildi.

Cinayet bağlantısı: 12 Aralık olayının ayrıntıları

Soruşturma sırasında, örgüt üyelerinden 3 kişinin 12 Aralık tarihinde merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayına karıştığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Murat İnanmaz (19), eski kız arkadaşı Y.S. (19)'yi cep telefonuyla rahatsız etti. Durumu yeni sevgilisi A.B. (19)'ye anlatan Y.S.'nin gönderdiği konum üzerine buluşma gerçekleşti. Çıkan tartışmada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B., Y.S. ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen S.Ç.'yi yakalayarak cinayetle bağlantılı 3 şüpheliyi tutukladı.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgüt lideri B.Ç. ve bazı üyelerinin yeni bir silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda elebaşı ile birlikte bazı şüphelilerin Mersin'in Tarsus ilçesi'nde saklandığı belirlendi ve düzenlenen operasyonda bu 5 şüpheli de yakalandı.

Operasyonda 3 adet AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca, 96 adet mermi, çelik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi.

Tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı B.Ç. ile birlikte 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet olayına karışan 3 şüphelinin de daha önce hem kasten öldürme hem de suç örgütü kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

ŞEBEKE LİDERİ B.Ç.

ŞEBEKE LİDERİ B.Ç.

B.Ç., S.N., G.N., Z.B. VE M.E.B.'İN MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ....

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
5
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
6
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada
7
Karaman'da Kamyon Otomobile Çarptı — 2 Yaralı, Otomobil Halk Otobüse Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları