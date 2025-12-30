Adana'da Haraç Çetesi Çökertildi: 19 Yaşındaki Gencin Cinayeti Ortaya Çıktı

Adana'da haraç çetesi çökertildi: 19 yaşındaki gencin ölümü bağlantılı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte iş adamları ve eğlence mekânı sahiplerini tehdit ederek haraç toplayan, yakalanıp tutuklanan 8 kişilik suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında çetenin, 19 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturma ve takibin detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu örgüt lideri B.Ç. ile birlikte toplam 8 şüpheli tespit edildi.

Cinayet bağlantısı: 12 Aralık olayının ayrıntıları

Soruşturma sırasında, örgüt üyelerinden 3 kişinin 12 Aralık tarihinde merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayına karıştığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Murat İnanmaz (19), eski kız arkadaşı Y.S. (19)'yi cep telefonuyla rahatsız etti. Durumu yeni sevgilisi A.B. (19)'ye anlatan Y.S.'nin gönderdiği konum üzerine buluşma gerçekleşti. Çıkan tartışmada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B., Y.S. ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen S.Ç.'yi yakalayarak cinayetle bağlantılı 3 şüpheliyi tutukladı.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgüt lideri B.Ç. ve bazı üyelerinin yeni bir silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda elebaşı ile birlikte bazı şüphelilerin Mersin'in Tarsus ilçesi'nde saklandığı belirlendi ve düzenlenen operasyonda bu 5 şüpheli de yakalandı.

Operasyonda 3 adet AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca, 96 adet mermi, çelik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi.

Tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı B.Ç. ile birlikte 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet olayına karışan 3 şüphelinin de daha önce hem kasten öldürme hem de suç örgütü kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

ŞEBEKE LİDERİ B.Ç.