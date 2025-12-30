Bakan Yerlikaya Yalova’da şehit polis İlker Pehlivan’i uğurladı

Törene protokol ve halk büyük katılım gösterdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis İlker Pehlivan (47) için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dün gece DEAŞ operasyonunda şehit düşen Pehlivan için Yalova Merkez Camii’nde, öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Bakan Ali Yerlikaya, CHP’li Muharrem İnce ve il protokolü katıldı. Törende şehidin ailesi taziyeleri kabul etti; amcası ve kardeşleri yakınlarına teşekkür etti.

Binlerce vatandaş, tören sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla şehide son görevini yerine getirdi.

Defin ve aile bilgileri

Evli ve 15, 12 ve 5 yaşlarında üç çocuk sahibi olan Pehlivan’ın cenazesi, törenin ardından Yalova Polis Şehitliği’nde defnedildi.

