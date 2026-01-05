DOLAR
Adana'da Hastane Otoparkından 3 Motosiklet Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkından farklı tarihlerde 3 motosiklet çalan K.A. ve U.B. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:09
Olay ve yakalama

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi.

K.A. ile arkadaşı U.B., acil servisi önünde bir bankta oturarak etrafı gözetledi. Daha sonra bir hasta yakınına ait park halindeki motosikletin gidonunu kırarak çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin farklı tarihlerde aynı yerden 2 motosiklet daha çaldığını belirledi ve olayın toplamda 3 motosiklet hırsızlığını kapsadığını tespit etti.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı. Adreste çalınan 2 motosiklet bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik, dönüşte ulaşım aracı bulamadığımız için motosikletleri aldık" dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

