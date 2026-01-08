Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı

Çatalca semt pazarında etkili lodos, brandaların havalanmasına neden oldu; pazarcılar ve müşteriler zor anlar yaşadı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:39
Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Çatalca'da kurulan semt pazarında, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve lodos pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Fırtına nedeniyle pazarın brandaları havalanırken, müşteriler ve pazarcılar panik yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcıların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde esnafın hızlıca branda ve demirleri tutup kontrol altına almaya çalıştığı, müşterilerin ise güvenli bölgelere çekildiği görülüyor.

Çatalca'da pazarcıların fırtına ile imtihanı kamerada

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

