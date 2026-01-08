Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Çatalca'da kurulan semt pazarında, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve lodos pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.
Fırtına nedeniyle pazarın brandaları havalanırken, müşteriler ve pazarcılar panik yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcıların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde esnafın hızlıca branda ve demirleri tutup kontrol altına almaya çalıştığı, müşterilerin ise güvenli bölgelere çekildiği görülüyor.
