Adana'da İki Kız Kardeşin İşletmesine Yılbaşı Gecesi Parke Taşlı Saldırı

Adana merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyon ofisine yılbaşı gecesi parke taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, iş yerinde yaşanan masraf tartışmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler yılbaşı gecesi iş yerine gelerek camlara parke taşı fırlattı. Saldırı anı ve öncesine ilişkin görüntülerde, bazı şüphelilerin kalabalık bir şekilde araçla gelip çevreyi inceleyip küfürlü konuştuğu, yaklaşık bir saat sonra ise iki kişinin yüzleri kapalı şekilde geri gelip taş attığı görülüyor.

Mağdurun İddiaları

Burcu Uğur, düğün organizasyonunu kız kardeşiyle birlikte yürüttüklerini belirterek süreci şöyle anlattı: "Kamera kayıtlarını incelediğimizde, yılbaşı gecesi işyerimize yönelik bir sabotaj yapıldığını açıkça gördük. Zaten bu olaydan önce tehdit almıştık. İşyeri sahibi bize, ‘Çocuklarım duyarsa sizi burada barındırmazlar, ben de bırakmam’ diyerek tehditte bulunmuştu. Biz zaten bu şahısların olayı yapan kişiler olduğunu tahmin ediyorduk. Kamera kayıtlarını izleyince de bunların o kişiler olduğunu kesin olarak teyit ettik."

Uğur, görüntülerde saldırı öncesi yaşananları da şöyle aktardı: "Görüntülerde ilk olarak kalabalık bir şekilde araçla gelip çevreyi inceledikleri, küfürlü konuşarak ‘Cam kırılır mı acaba?’ gibi ifadeler kullandıkları görülüyor. Yaklaşık bir saat sonra ise iki kişi, yüzleri kapalı şekilde tekrar geliyor ve ellerindeki kaldırım taşlarını camımıza fırlatıyorlar."

Anlaşmazlığın Kaynağı: Tavan Sızıntısı ve Masraf Tartışması

Uğur, iş yerinin tavanındaki su sızıntısının uzun süredir sorun olduğunu, müteahhit firma ile iş yeri sahibi arasında sorumluluk aktarımı yaşandığını belirterek, "Tavan akıyordu, masrafı biz yapalım kiradan düşelim dedik kabul etmediler" şeklinde konuştu. Ayrıca müteahhit firmanın beton hatasını kabul ettiğini ve ödeme yaptığını iddia etti; ödemenin nereye gittiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Uğur, çözüm amaçlı yaptıkları tekliflerin karşılanmadığını da vurguladı: "Zamanında ihtar da çekmiştik. ‘Bizi çıkarmak istiyorsanız, içeride yaptığımız masrafları karşılayın, biz de çıkalım’ dedik. Buna da yanaşmadılar."

Güvenlik Kaygıları ve Soruşturma

Maskeli şahısların köşe başındaki evden çıktığı ve saldırı sonrası tekrar aynı eve döndüklerinin kamera kayıtlarında net biçimde görüldüğünü belirten Uğur, "Yaşanan tüm bu olayların tehdit amaçlı yapıldığı çok açıktır. Bu kişilerin yaptığından eminiz" dedi. Kadın işletmeciler, yaşlı babaları ve çocukları olduğunu belirterek yaşadıkları korkuyu dile getirdi: "Bugün taş atanlar, yarın kurşun da sıkabilir."

Polise başvurduklarını ve iş yeri sahibinden şikayetçi olduklarını söyleyen işletmecilerin ifadelerine karşın, iş yeri sahibinin saldırıyla alakasının olmadığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

