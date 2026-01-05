DOLAR
Ankara’da 2025 Uyuşturucu Verileri: 4.428 Şüpheli, 1.997 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 01 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde 4.428 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 1.997 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:14
Ankara’da 2025 Uyuşturucu Verileri Açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 01 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin soruşturma verilerini paylaştı.

Soruşturmaların kapsamı ve sonuçları

Başsavcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçları çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda 4.428 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bu soruşturmalar sonucunda 1.997 şüpheli tutuklandı; 656 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

