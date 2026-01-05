Ankara’da 2025 Uyuşturucu Verileri: 4.428 Şüpheli, 1.997 Tutuklama

Ankara’da 2025 Uyuşturucu Verileri Açıklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 01 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin soruşturma verilerini paylaştı.
Soruşturmaların kapsamı ve sonuçları
Başsavcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçları çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda 4.428 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Bu soruşturmalar sonucunda 1.997 şüpheli tutuklandı; 656 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Yetkililer, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini vurguladı.
