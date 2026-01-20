Adana'da iş yeri soyuldu: Hırsızlara 'Teslim olun' çağrısı

Adana'da parke taşıyla camı kırılarak soyulan telefoncu dükkanının sahibi, yaklaşık 200 bin TL zararını açıklayıp hırsızlara "Teslim olun" çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:53
Sümer Mahallesi, 19 Ocak — Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde 19 Ocak gecesi bir telefoncu dükkanına gerçekleştirilen soygunda, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli camı parke taşıyla kırarak içeri girdi.

Yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizlenen şüpheliler, iş yerinden cep telefonu, tablet ve akıllı saatler gibi çok sayıda ürünü alıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü ve güvenlik kayıtları üzerinden çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma yürütüyor.

İş yeri sahibi Halil Dudukanlı (26), olay sonrası yaptığı açıklamada, "Dün gece dükkanımın camı kırıldı diye beni polis aradı. İş yerine geldiğimde telefonlar, tabletler ve saatlerin çalındığını gördüm" dedi.

Dudukanlı, yaklaşık 200 bin TL civarında zararının olduğunu belirterek, "Maddiyat çok önemli değil, iş yerime saldırı oldu, dükkanımız yağmalandı. Emniyete güveniyoruz, arkamızda biliyoruz. İnşallah bulacaklar" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibi ayrıca hırsızlara seslenerek, "Teslim olun kardeşim, böyle şeyler hoş değil. Bizi rezil ettiniz, şu an iş yerimiz kapalı. Müşterilerimizi ağırlayamıyoruz. Teslim olsunlar, böyle bir şey yapmasınlar" çağrısında bulundu.

