Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Adana'da, 27 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oyun oynamaya gelen iki arkadaşın hayatını kaybetmesi kentte şok etkisi yarattı.

Kahvehane işletmecisi K.U. (61), iş yerine almak istemediği müşteriler arasında olduğunu öne sürdüğü Tolgahan Akyüz (25) ve Berdan Balsak (22)'ı dışarı çıkardı. Dışarıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kahvehanenin içerisinden iki farklı tabancayla Akyüz ve Balsak'a defalarca ateş açıldı.

Yapılan tıbbi tespitte Tolgahan Akyüz'ün başından ve göğsünden, Berdan Balsak'ın ise göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinden kaçan silahlı kişilerin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, kahvehane işletmecisi K.U. (61) ile B.A. (23), Ö.U. (19), Y.U. (38), A.K. (46), Y.U. (41), R.A. (48), İ.A. (61), D.K. (20), K.S. (18) ve O.U. (34) olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 4 ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulunurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Kriminal İnceleme

Olayla ilgili olarak, cinayetlerde kullanılan silahların ve tetiği çeken kişilerin tespitinin kriminal raporuyla belirleneceği bildirildi. Soruşturma adli ve kriminal çalışmalarla sürüyor.

