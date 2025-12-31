DOLAR
Mısır'da Kuzeninin Kaçırılmasını Engelleyen Çocuğun Direnişi Gündem Oldu

Kafr el-Şeyh'te bir çocuğun, babası tarafından kaçırılmaya çalışılan kuzenini savunma anları güvenlik kamerasında görüntülendi; fail ve arkadaşı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:56
Kafr el-Şeyh'te evlerinin önünde oynayan iki kuzenden birinin, babası tarafından kaçırılmaya çalışıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğunun yanına gelen baba araçtan inerek onu alıp götürmek isterken, kuzeni tüm gücüyle bu girişime engel olmaya çalışıyor.

Yine de baba, çocuğu araca bindirerek olay yerinden ayrılmayı başardı. Kuzenin küçük çocuğu savunmak için gösterdiği direnç, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu.

Yakalanma ve soruşturma

Mısır İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, çocuğu kaçıran baba ile yanında bulunan arkadaşının yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, çocuğun anne ve babasının boşandığı; babanın sorguda eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocuğunu kaçırdığını itiraf ettiği belirtildi. Failler hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Mısır'da kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direndiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

