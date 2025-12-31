Mısır'da Kuzeninin Kaçırılmasını Engelleyen Çocuğun Direnişi Gündem Oldu

Kafr el-Şeyh'te evlerinin önünde oynayan iki kuzenden birinin, babası tarafından kaçırılmaya çalışıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğunun yanına gelen baba araçtan inerek onu alıp götürmek isterken, kuzeni tüm gücüyle bu girişime engel olmaya çalışıyor.

Yine de baba, çocuğu araca bindirerek olay yerinden ayrılmayı başardı. Kuzenin küçük çocuğu savunmak için gösterdiği direnç, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu.

Yakalanma ve soruşturma

Mısır İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, çocuğu kaçıran baba ile yanında bulunan arkadaşının yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, çocuğun anne ve babasının boşandığı; babanın sorguda eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocuğunu kaçırdığını itiraf ettiği belirtildi. Failler hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Mısır'da kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direndiği anlar sosyal medyada gündem oldu.