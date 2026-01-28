Adana’da kamyonetle kedi eziyetine 1 ay barınakta çalışma cezası

Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 21 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde, A.T. (46) iddiasına göre kamyonetiyle sokakta ilerlerken iki kedinin üzerinden geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalama ve yargılama

Görüntülerin yetkililere ulaşmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.T. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Mahkeme, A.T.'ye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verdi ve şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelinin ifadesinde "Hayvanseverim, kedileri fark etmedim. Bilerek üzerlerinden geçmedim" dediği aktarıldı.

Kediyi besleyen: "Bu bir kaza değil, canice bir davranış"

Kedileri besleyen Merve Taşgıt (28), olay sonrası yaşadıklarını anlattı: "Dün iş yerime geldiğimde kedinin acı içinde bağırarak yanıma geldiğini fark ettim. Arabadan indiğim anda ayağının kırık olduğunu gördüm ve apar topar veterinere götürdüm. O sırada yan dükkanlardaki esnaf, bir kamyonetin kediyi ezdiğini söyledi. Hemen durumu araştırmaya başladım ve kamera kayıtlarına ulaştım. Görüntülerde kamyonetin kedinin üzerinden bilerek geçtiğini görünce gerekli mercilere başvurduk ve şikayetçi olduk. Kedinin durumu şu an ağır, tedavi altında. Bugün ameliyat oldu".

Taşgıt ayrıca, "O kişiyi hemen bulmak istedim. Yapılabilecek ne varsa herkesle iletişime geçtim, ulaşabildiğim her yere başvurdum. Şu an maddi manevi elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu olayın kesinlikle bilerek yapıldığı ortada. Videoyu izleyen herkes bunu anlayabilir. Araç normal bir şekilde ilerlerken kedileri görüyor ve sağa doğru manevra yaparak üzerlerinden geçiyor. Bu bir kaza değil, canice bir davranış. Böyle insanların toplumda serbestçe dolaşmaması gerekiyor" dedi.

