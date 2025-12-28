DOLAR
Düzce'de Kar Kazası: Otomobil Kanala Uçtu — 5'i Çocuk, 8 Yaralı

Düzce’nin Yığılca'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi; aynı aileden 5’i çocuk 8 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:08
Düzce'de Kar Kazası: Otomobil Kanala Uçtu — 5'i Çocuk, 8 Yaralı

Düzce'de Kar Kazası: Otomobil Kanala Uçtu

Yığılca yolunda kaygan zemin kazaya neden oldu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin kanala devrilmesi sonucu 5’i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, İ.D. yönetimindeki 34 MTL 781 plakalı otomobilin Düzce-Yığılca karayolu üzerinde şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazada aynı aileden Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve uygulama Hastanesine nakledildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

