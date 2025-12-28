Düzce'de Kar Kazası: Otomobil Kanala Uçtu — 5'i Çocuk, 8 Yaralı

Düzce'de Kar Kazası: Otomobil Kanala Uçtu

Yığılca yolunda kaygan zemin kazaya neden oldu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin kanala devrilmesi sonucu 5’i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, İ.D. yönetimindeki 34 MTL 781 plakalı otomobilin Düzce-Yığılca karayolu üzerinde şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazada aynı aileden Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve uygulama Hastanesine nakledildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜZCE’DE KAR SEBEBİ İLE KAYGANLAŞAN YOLDA ARAÇ KANALA UÇTU. KAZADA 5’İ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI.