İstanbul Merkezli DEAŞ Operasyonu: Kılıç, Pala ve Kasatura Ele Geçirildi

İstanbul merkezli operasyonda DEAŞ bağlantılı 110 şüpheli gözaltına alındı; kılıç, pala, kasatura ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:35
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda kapsamlı baskın

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı yakalama çalışması gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi.

Operasyon ve soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgi bulunan şüphelilere yönelik operasyon planlandı. Sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen illegal yapıya katılan ve faaliyet gösteren çok sayıda kişi de soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin dağılımı şu şekilde açıklandı: 32 sosyal medya propaganda faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen, 41 Yalova bağlantılı ve yılbaşı gündemli saldırı şüphesi bulunan, 13 örgütle irtibatlı, 14 örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 15 yabancı terörist savaşçı olmak üzere toplam 115 şüpheli tespit edilmişti.

Arama ve gözaltı operasyonu

İstanbul merkezli iki ilde, 114 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilenler

Operasyon sırasında ele geçirilen materyaller arasında öne çıkanlar şunlar oldu: 2 adet uzun namlu dürbün, 4 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 9 adet fişek, 1 adet kılıç, pala, kasatura ve bıçak. Ele geçirilen silah ve kesici aletlerin soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

İlgili soruşturma ve operasyonların devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılıyor.

