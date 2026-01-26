Adana’da kaskla servis camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

Adana'da yol verme tartışmasında kaskıyla servis aracının camını kıran A.B.'nin ehliyetine el konuldu, 2.719 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:11
Olayın ayrıntıları ve uygulanan yaptırımlar

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir motosiklet sürücüsünün servis aracının camını kaskıyla kırması sonucu soruşturma başlatıldı.

Olay, 2 gün önce merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre işçi servisi sürücüsü D.Y. (53) ile motosiklet sürücüsü A.B. (41) arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, kaskıyla servisin kapı camını kırdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan çalışmada, motosiklet sürücüsü A.B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 44/1-B maddesi kapsamında "ehliyeti yanında bulundurmamak" suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Trafik Kanunu'nun 45’inci maddesi gereğince sürücü belgesine el konuldu. Olayla ilgili adli işlem başlatılan A.B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Suçlama, uygulanan para cezası ve sürücü belgesine el konulması kararları, olayın görüntülerinin değerlendirilmesi sonrası polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında alındı.

