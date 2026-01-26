Söke'de Otomobil Refüje Devrildi: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle savrularak orta refüje çarptı ve yan devrildi. Kazanın şiddetiyle refüjde bulunan bir trafik direği de yerinden söküldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücü S.A. ile araçtaki yolcu Ö.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÖKE'DE KORKUTAN KAZA