Söke'de Otomobil Refüje Devrildi: 2 Yaralı

Söke-Kuşadası çevreyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi; sürücü S.A. ve yolcu Ö.K. yaralandı, yaralılar Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:11
Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle savrularak orta refüje çarptı ve yan devrildi. Kazanın şiddetiyle refüjde bulunan bir trafik direği de yerinden söküldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücü S.A. ile araçtaki yolcu Ö.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÖKE'DE KORKUTAN KAZA

REFÜJE ÇIKTI DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

