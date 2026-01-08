Adana'da 'Kasten Öldürme' Suçundan Aranan A.G. Yakalandı
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucu yakalama
Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'nin yerini tespit etti.
Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen baskında hükümlü A.G. gözaltına alındı. Yakalama sonrası jandarma ve adliyede yapılan işlemler tamamlandı.
İşlemleri biten hükümlü, resmi prosedürler doğrultusunda cezaevine gönderildi.
