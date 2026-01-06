Körfez'de İnşaattan Düşen 54 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı

Olay, Yukarı Hereke Mahallesi'nde saat 15.00 civarında gerçekleşti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaat işçisi yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 15.00 sıralarında Yukarı Hereke Mahallesi’nde çalışırken dengesini kaybeden 54 yaşındaki Fadil Y. yere çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ilk olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde, Fadil Y.'nin vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle hasta daha ileri tedavi için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

