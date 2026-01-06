Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Cezası 15 Yıla Düştü

Kayseri'de sokak ortasında eniştesi S.T.'yi tabancayla öldürdükten sonra üzerinden otomobille geçen sanık Y.K.'nın cezası, temyiz sonucu yeniden yargılama neticesinde düşürüldü.

Duruşma ve karar

Davanın yeniden görüldüğü Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, daha önce 18 yıl olarak verilen "ağır tahrik altında kasten adam öldürme" hükmünde indirime giderek cezayı 15 yıla düşürdü. Sanık hakkında ayrıca verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan değişmeden korundu.

Yargılamanın önceki aşamasında Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, "haksız tahrik" indiriminin uygulandığı kararı fazla ceza verilmiş gerekçesiyle bozmuş ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti. Duruşmada Y.K., olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyerek eylemin anlık geliştiğini beyan etti. Maktul S.T.'nin avukatı ise, sanığın "iki şarjör mermi sıktıktan sonra" maktulün üzerinden otomobille geçtiğini belirterek haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Olayın geçmişi

Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde 3 Mart 2024 tarihinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü, maktulün darp ettiği iddiası üzerine Y.K. yanında bulunan tabancayla S.T.'ye ateş etti.

Olay yerinde S.T.'ye birçok el ateş eden Y.K., ardından S.T.'nin üzerinden aracıyla geçip kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Not: Haber içeriğindeki kişi isimleri, tarih ve mahkeme isimleri haberde verilen şekilde korunmuştur.

