Hakkari'de Ev Yangını: Derecik Koryürek'te Ayhan Taşsu'nun Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Hakkari'nin Derecik ilçesi Koryürek köyünde Ayhan Taşsu'ya ait evde elektrik kaynaklı yangın çıktı; köylülerin müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:19
Olayın Detayları

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde bir evde çıkan yangın köy sakinlerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Taşsu'ya ait evde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı ve süreç hızlı bir müdahale gerektirdi.

Köy halkı kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak evin durumunun ağır olduğu ve kullanılamaz hale geldiği

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeni araştırılıyor.

HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, EVDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları