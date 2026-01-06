Hakkari'de Ev Yangını: Derecik Koryürek'te Ayhan Taşsu'nun Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde bir evde çıkan yangın köy sakinlerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Taşsu'ya ait evde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı ve süreç hızlı bir müdahale gerektirdi.

Köy halkı kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak evin durumunun ağır olduğu ve kullanılamaz hale geldiği

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeni araştırılıyor.

