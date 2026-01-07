Adana'da kombi borusuna sıkışan parmak Cankur ekiplerince kurtarıldı

Karacaoğlan Mahallesi'nde uzun süren müdahale sonucu parmak çıkarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kişi parmağını kombi borusuna sıkıştırdı. Edinilen bilgiye göre, şahıs parmağını borudan çıkaramayınca durum Cankur ekipleri'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, sıkışan bölümü serbest bırakmak amacıyla boruyu özel bir testereyle kesti. Uzun süren çalışma sonucunda parmak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

