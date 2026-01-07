Adana'da kombi borusuna sıkışan parmak Cankur ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde parmağını kombi borusuna sıkıştıran kişi, Cankur ekiplerinin uzun çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:17
Karacaoğlan Mahallesi'nde uzun süren müdahale sonucu parmak çıkarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kişi parmağını kombi borusuna sıkıştırdı. Edinilen bilgiye göre, şahıs parmağını borudan çıkaramayınca durum Cankur ekipleri'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, sıkışan bölümü serbest bırakmak amacıyla boruyu özel bir testereyle kesti. Uzun süren çalışma sonucunda parmak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

