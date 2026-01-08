Sinop’ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Nokta Kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 57 AP 037 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Gelincik istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan yaşı küçük motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine yönelik çalışma yürütülüyor.

