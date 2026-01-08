Demirci'de Kayıp Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları 7. Günde

Ekipler zorlu şartlara rağmen aramayı sürdürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Şerife Çınar için başlatılan arama çalışmaları 7’nci gününde de aralıksız devam ediyor.

Kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kaplıca mevkii ile Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğun arama yaptı.

Zorlu arazi şartları ile sağanak yağmur ve fırtınaya rağmen ekipler; bağ evleri, dere yatakları, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda detaylı arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına iz takip köpekleri ile kadavra köpekleri de dâhil edilirken, ekipler belirlenen noktalarda hassas tarama yürüttü.

Çevrede bulunan güvenlik kameraları tek tek inceleniyor; elde edilen görüntüler üzerinden kayıp kadının son görüldüğü alanların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şerife Çınar'ı bulmaya yönelik arama ve inceleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

