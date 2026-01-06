Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Bartın'da Narkotik ekiplerinin operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı; bonzai, esrar, sentetik ecza ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:47
Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden savcılık koordinesinde operasyon

Bartın'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde gerçekleştirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler arasında 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BARTIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

BARTIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

