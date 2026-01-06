Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden savcılık koordinesinde operasyon
Bartın'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde gerçekleştirildi.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler arasında 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
