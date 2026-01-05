DOLAR
Adana'da Markete 2 Milyon Lira Haraç İsteği Sonrası Silahlı Saldırı İddiası

Adana'da market sahibi Semir Mangan, 2 milyon lira haraç istendiğini ve para alınamayınca markete silahlı saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:25
Yüreğir, Süleyman Vahit Caddesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde bulunan bir markete, haraç isteği sonrasında silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili iddialara göre, geçtiğimiz Kasım ayında market sahibi Semir Mangan, tanımadığı bir numaradan arandı. Arayan kişi kendisini M.L. olarak tanıtarak 'Merkez Camii'ne gel, ben sana ne yapacağımı biliyorum, hakkını vereceğim' dedi. Mangan, aramayı sonlandırup sakin olmasını söyledi ancak birkaç kez daha B.A., A.A. ve M.L. tarafından tehdit edildi.

Şikayet üzerine Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Mangan'ın şikayeti sonrasında, kimliği belirsiz şahısların gece saatlerinde markete ateş açtığı öne sürüldü. Market camlarında 10'dan fazla kurşun izi bulunduğu belirtildi.

Mangan karakola gidip yeniden şikayetçi oldu ancak iddialara göre şüpheliler yeniden işyerinin önüne gelerek hem tehdit etti hem de 2 milyon lira haraç istedi.

Semir Mangan yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Bundan 3 ay önce bu şahısların ismini verip şikayetçi oldum. Aradan bir süreç geçti ve dükkana sıktılar. Tehditler geliyor. 2 milyon lira para istiyorlar. Ben para vermem, çünkü bende para yok. Konu dükkana sıkılması değil, sıksınlar, umrumda değil ama yeğenlerimin resmini atıp tehdit ettiler.'

Mangan, şikayetçi olduğu şahısların halen dükkanının önüne gelip tehditler savurduğunu ve cep telefonunu aldıklarını iddia etti: 'Ben bu şahıslar hakkında ifade verdiğim halde bunlar elini, kolunu sallayıp geziyor. Bunlar nasıl gezebiliyor. Bu sıkma olayları sadece bu bölgede kaldı. Arkalarındaki güç kim'.

Marketinin adını Mangan Gıda'dan Poligon Gıda'ya çevireceğini söyleyen Mangan, 'Burası poligon gıda oldu. 10'dan fazla kurşun izi camda duruyor. Bu şahıslar ile baş edemiyorum' diyerek yetkililerden yardım istedi.

