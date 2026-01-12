Adana'da marketten parfüm hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yüreğir Levent Mahallesi'nde iki şüpheli raflardan parfüm çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. Levent Caddesindeki bir markete giren kişiler raflardaki parfümleri inceledi.

Görüntülere göre, 2 şüpheli parfümlerden birini eline sıkarak kokladı; daha sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri ürünü pantolonunun içine sokarak marketten ayrıldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi. Şengil, güvenlik kayıtlarını inceleyince iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit ederek görüntüleri polise verdi ve şikayetçi oldu. İmkanların değerlendirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve 2 şüpheliyı yakaladı.

İşyeri sahibi Abdullah Şengil, benzer olayların sık sık yaşandığını belirterek hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi ve duruma esprili bir dille tepki gösterdi: 'Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar.'

