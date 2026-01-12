Adana'da Marketten Parfüm Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana Yüreğir'de iki şüpheli markette parfümleri koklayıp çaldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, iş yeri sahibi Abdullah Şengil polise şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:42
Adana'da Marketten Parfüm Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana'da marketten parfüm hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yüreğir Levent Mahallesi'nde iki şüpheli raflardan parfüm çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. Levent Caddesindeki bir markete giren kişiler raflardaki parfümleri inceledi.

Görüntülere göre, 2 şüpheli parfümlerden birini eline sıkarak kokladı; daha sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri ürünü pantolonunun içine sokarak marketten ayrıldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi. Şengil, güvenlik kayıtlarını inceleyince iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit ederek görüntüleri polise verdi ve şikayetçi oldu. İmkanların değerlendirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve 2 şüpheliyı yakaladı.

İşyeri sahibi Abdullah Şengil, benzer olayların sık sık yaşandığını belirterek hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi ve duruma esprili bir dille tepki gösterdi: 'Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar.'

ADANA'DA İKİ HIRSIZIN KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALMASI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN...

ADANA'DA İKİ HIRSIZIN KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALMASI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ. İŞ YERİ SAHİBİ HIRSIZLARIN GENELDE PARFÜM ÇALDIĞINI BELİRTEREK, "BİZİM HIRSIZLAR KALİTELİ" DEDİ.

ADANA'DA İKİ HIRSIZIN KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALMASI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
2
Samandağ'da Çukur 6 Araca Zarar Verdi: Vatandaş Belediyeden Yardım İstiyor
3
Alacabel'de kar 25-30 cm — Antalya-Konya kara yolunda seferberlik
4
Manavgat'ta Ocakta Unutulan Makarna İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
5
MASKİ'den Manisa'da 12 kilometrelik dere güvenlik hamlesi
6
Düzce'de 2025'te 2 bin 688 trafik kazası: 12 ölü, 2 bin 254 yaralı
7
Şırnak İtfaiyesi 2025'te Rekor Kırdı: 3.922 Olayla Yılın Kahramanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları