DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

İzmit'te tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

İzmit'te 25 Aralık'ta tramvayın altında kalan 71 yaşındaki Nazlı Çorak, 2 günlük mücadele sonrası yaşamını yitirdi; cenazesi Kuruçeşme Fatih Camii'nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:29
İzmit'te tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

İzmit'te tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Kocaeli'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın altında kalan 71 yaşındaki Nazlı Çorak, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 25 Aralık tarihinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçen Çorak'a tramvay çarptı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Çorak, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Nazlı Çorak için bugün acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çorak, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze işlemleri kapsamında Çorak'ın naaşı, bugün Kuruçeşme Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedilecek.

TRAMVAYIN ALTINDA KALAN 71 YAŞINDAKİ KADIN, 2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. ...

TRAMVAYIN ALTINDA KALAN 71 YAŞINDAKİ KADIN, 2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. (ARŞİV)

TRAMVAYIN ALTINDA KALAN 71 YAŞINDAKİ KADIN, 2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Çorum Alaca'da otomobil tarlaya uçtu — 2 yaralı
7
Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti