İzmit'te tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Kocaeli'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın altında kalan 71 yaşındaki Nazlı Çorak, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 25 Aralık tarihinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçen Çorak'a tramvay çarptı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Çorak, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Nazlı Çorak için bugün acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çorak, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze işlemleri kapsamında Çorak'ın naaşı, bugün Kuruçeşme Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedilecek.

