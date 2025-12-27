DOLAR
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı

Konya'da 5 Aralık-24 Aralık tarihleri arasındaki 97 operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; toplam 110 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:06
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 110 tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık-24 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli başarı elde etti. Operasyonlarda hem satış yapan şüphelilere hem de kullanım alanlarına yönelik çalışıldı.

Operasyon ve ele geçenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaklaşık yirmi günlük süreçte gerçekleştirilen 97 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik müdahalede bulundu. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 22 bin 736 adet uyuşturucu hap maddesi, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain yer aldı.

Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda suç örgütlerinde kullanılan ekipman ve silahlar da ele geçirilirken, 5 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca bulundu. Suçla mücadele kapsamında 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adli süreç ve tutuklamalar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda 76’sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 94 şüpheli işlem sonrası serbest bırakıldı ve 24 şahıs adli kontrolle salıverildi. Dosya kapsamında 3 şahsın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bunun yanı sıra, uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 60 kişi içinde 26 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 34 şüpheli ise tutuklandı. Böylece Konya genelinde son 20 günde toplam 110 zehir taciri cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

