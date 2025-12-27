Kocaeli Zabıtası İzmit Marina'da Balıkçı Teknelerine Yılbaşı Hijyen Denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Marina’da bulunan balıkçı teknelerine yönelik yılbaşı öncesinde çevre ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların amacı, artan yoğunluk öncesinde halk sağlığının korunması ve çevresel düzenin sağlanması olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı

Zabıta ekipleri saha taraması yaparak teknelerde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen incelemelerde hijyen şartları, çevre temizliği ve gerekli ruhsatlar detaylı şekilde incelendi.

Rutin denetimler sıklaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri rutin denetimlerini yılbaşı öncesinde sıklaştırdı. Denetimler, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ortak yürütüldü.

Market ve eğlence mekânlarında kontrol

Yılbaşı öncesi eğlence mekanları ve marketlerde de denetimler gerçekleştirildi. Ekipler ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve işletmelerin genel hijyen şartlarını titizlikle inceledi. Vatandaşların sağlığını ve konforunu önceleyen ekipler, gerekli uyarı ve kontrolleri yerinde yaptı.

