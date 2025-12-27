Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması iddianameyle tamamlandı

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, muayene edilmeyen hastalar adına usulsüz reçete düzenlenerek hem SGK'nın hem de hastanenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

157 sayfalık iddianame ve suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 157 sayfalık iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 'müşteki', 18 kişi 'mağdur', 16 kişi 'müşteki' ve 5 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, aralarında çocuk psikiyatri doktoru Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D. ve eczane kalfası R.Ç.nin de bulunduğu şüphelilerin sahte reçete düzenleyerek resmi evrakta sahtecilik yaptıkları, birçok kişiye ve kuruma zarar verdikleri belirtildi.

Soruşturma, operasyon ve gözaltılar

Hastanenin yaptığı iç denetimde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 3'ü tutuklanmıştı. İddianamede, bazı sanıkların iş birliğiyle hastane kayıtları dışında işlem yapıldığı ve SGK'ya kayıt edilmeden reçete düzenlendiği vurgulandı.

Yöntem: Kayıt açmadan işlem, protokol numarası suistimali

İddianamede, Prof. Dr. A.E. ve tıbbi sekreter N.D.'nin dışarıdaki eczacılarla anlaşarak kimlik kontrolü yapmadan hasta muayenesi gösterdikleri, hastanın sisteme kaydı olmadan "Sistemde Problem Var" ya da kayıt açmadan işlem yapıldığı, başka kişilere ait protokol numaraları kullanılarak adına sahte reçete düzenlendiği kaydedildi. Bu yöntemle özellikle kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların fazla ve kayıtsız alındığı, bazı hastaların isimleriyle düzenlenen reçetelerin kişiler hastaneye hiç gelmemiş olmasına rağmen kesilmeye devam ettiği anlatıldı.

Haksız kazanç ve ilaç ticareti iddiası

İddianamede, hastanenin sistemine kayıt yaptırmayan ancak özel polikliniğe giden hastaların reçetelerinin hastane aracılığıyla SGK'ya fatura edildiği, elde edilen ilaçların el altından farklı kişilere yüksek fiyatlara satılarak haksız kazanç elde edildiği, bu kazancın sanıklar arasında paylaştırıldığı belirtildi. Ayrıca eczacı sanık A.H. ve ilaç mümessili C.K. ile iş birliği yapıldığı ifade edildi.

Suç ortaklığı ve menfaat ilişkileri

İddianamede, Prof. Dr. A.E.'nin 2020 yılından beri hastanede çalıştığı, bir psikolojik danışmanlık merkezinde yüzde 50 ortağı olduğu ve bazı yöneticilik ilişkileri bulunduğu; eylemleri tıbbi sekreter N.D. ile birlikte gerçekleştirdiği, eczane kalfası R.Ç. ile sürekli ilişki kurduğu ve aralarında menfaat ilişkisi olduğu iddia edildi.

Talep edilen cezalar ve yargılama

İddianamede, sanık A.H. hakkında 5 suçtan 21 yıldan 46 yıla kadar, sanık A.E. ile diğer sanıklar C.K., N.D. ve R.Ç. hakkında ise her biri için 11'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Önemli not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler iddianame bilgileri esas alınarak korunmuştur.

