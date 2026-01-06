Adana'da müteahhidin oğlu öldürüldü, şüpheli intihar etti

Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde tartışma kanlı bitti

İddiaya göre, Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.'den satın aldığı evin kendisine teslim edilmediğini ve ödediği parayı geri alamadığını öne sürdü.

Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketine geldi ve burada müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sucu'nun, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurduğu; ardından kendi başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ramazan Can Y., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

