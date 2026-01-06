Adana'da müteahhidin oğlu öldürüldü, şüpheli intihar etti

Adana Çukurova'da evi teslim edilmediğini iddia eden kişi, müteahhidin oğlunu öldürüp ardından kendi yaşamına son verdi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:37
Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde tartışma kanlı bitti

İddiaya göre, Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.'den satın aldığı evin kendisine teslim edilmediğini ve ödediği parayı geri alamadığını öne sürdü.

Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketine geldi ve burada müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sucu'nun, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurduğu; ardından kendi başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ramazan Can Y., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

