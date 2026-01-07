Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralı sayısı 18'e yükseldi; bir yaralının durumu ağır, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:55
Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi

Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi

Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde kaza

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada; bir tır, bir yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu minibüsü devrildi ve araçlarda çeşitli seviyelerde hasar oluştu.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18 olarak bildirildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN DE İÇLERİNDE YER ALDIĞI 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN DE İÇLERİNDE YER ALDIĞI 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA YARALI SAYISI 18’E YÜKSELDİ.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN DE İÇLERİNDE YER ALDIĞI 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
2
Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 4 Araç ve 12 Şahıs Sorgulandı
3
Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
4
Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi
5
Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor
6
Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi
7
Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları