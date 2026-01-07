Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi

Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde kaza

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada; bir tır, bir yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu minibüsü devrildi ve araçlarda çeşitli seviyelerde hasar oluştu.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18 olarak bildirildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

