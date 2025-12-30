Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 91 Şüpheliye İşlem

Diyarbakır İl Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplam 33 olay kaydedildi ve 91 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. İşlemler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik olarak Jandarma sorumluluk sahasında gerçekleştirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünler

Operasyonlar sonucu ele geçirilenler arasında; 20 bin 574 paket kaçak sigara, 300 adet kaçak puro, 120 adet cep telefonu, 67 litre kaçak alkol, 43 adet elektronik eşya ve 11 adet elektronik sigara yer aldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

