Trabzon'da Minibüsün Altında Kalan Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Trabzon Yomra'da 4 Aralık'ta N.E (42) minibüs altında sürüklendi; sürücü Y.S (56) hakkında elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:07
Trabzon'da Minibüsün Altında Kalan Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Trabzon'da minibüsün altında kalan kadının o anları kamerada

Yomra'da 4 Aralık'ta yaşanan olayda, sürücü N.E'yi fark etmeyince kadın aracın altında sürüklendi

Trabzon'un Yomra ilçesinde, oturduğu sitenin önünde dolmuş bekleyen bir kadın, minibüsün altında kalarak sürüklendi. Olayın yaşandığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih ve yer: Olay, 4 Aralık günü Kaşüstü mahallesinde meydana geldi.

Taraflar: Minibüsü kullanan Y.S. (56) ile araç altında kalan kadın N.E. (42) olarak tespit edildi. Görüntülere göre sürücü, kadını fark etmedi ve araç hareket etmeye devam etti.

Yaralanma ve tedavi: Kazada vücudunun değişik yerlerinde kırıklar oluşan N.E., kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adli süreç: Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve şikayette bulunan N.E. üzerine gözaltına alınan sürücü önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak N.E.'nin tekrar şikayeti ve olay yeri görüntülerinin yeniden incelenmesinin ardından savcılık tarafından Y.S. yeniden gözaltına alındı. Mahkeme, zanlı hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Olayın güvenlik kamera görüntüleri ve adli işlemler, soruşturmanın seyrine dair önemli deliller oluşturuyor.

