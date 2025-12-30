Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Esrar ve 18 Şüpheli

Operasyonun kısa özeti

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo esrar ele geçirildiği yönünde haberler yayıldı; operasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Detaylar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirdi.

İcra edilen operasyonlarda 24 olay meydana gelirken, toplam 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ise şu şekilde kaydedildi: 23 kilo esrar, 61 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ve 3 gram kokain.

Soruşturma ve operasyon çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yetkili birimler tarafından takip edilmeye devam ediyor.

