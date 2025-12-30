DOLAR
Erzincan'da 34 Fırında Hijyen ve Gramaj Denetimi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezindeki 34 fırın ile simit ve poğaça üretimi yapan işletmeleri hijyen, gramaj ve ruhsat açısından denetledi; olumsuzluk saptanmadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:55
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı

Rutin kontroller kapsamında belediye sınırları içinde faaliyet gösteren toplam 34 fırın ile simit ve poğaça üretimi yapan iş yerleri titizlikle denetlendi. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, ürünlerin gramaj uygunluğu ile iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları kontrol edildi.

Sonuç ve Devam Eden Çalışma

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini periyodik olarak sürdüreceklerini duyurdu.

