Amasya'da Otomobil Köprüden Yeşilırmak Nehri'ne Uçtu: 1 Ölü — Kaza Kamerada

Amasya'da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü

Amasya'da bir otomobilin İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Emre Gürsoy (29) yönetimindeki 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde ters yönde hızla ilerleyerek İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarptı ve Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu olarak bulunan Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya dalan ekiplerin çalışmasıyla otomobilin yeri tespit edildi ve vinç yardımıyla araç sudan çıkarıldı.

Otomobilin içindeki sürücü Emre Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Batuhan K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gürsoy'un cenazesi işlemlerin ardından morga kaldırıldı; bekar ve İstanbul'da klima işi yaptığı öğrenilen Gürsoy'un cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anına ilişkin görüntüler

Konuya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, ters yöne giren otomobilin köprü korkuluklarına çarpma anı ve ardından nehre düşmesi net şekilde yer alıyor.

