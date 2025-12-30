DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, telefon ve internet üzerinden artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı; şüpheli durumlarda 112 aranması önerildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:52
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Farkındalık çalışmasıyla vatandaşlar bilgilendirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen, özellikle konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesini tavsiye etti.

MALATYA’DA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

MALATYA’DA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

MALATYA’DA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
2
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
DEAŞ Operasyonunda Şehit Olan Polis Turgut Külünk Akçakoca'da Defnedildi
6
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
7
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları