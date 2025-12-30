Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Farkındalık çalışmasıyla vatandaşlar bilgilendirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen, özellikle konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesini tavsiye etti.

