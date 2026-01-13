Karaman'da Minibüs Karlı Yolda Şarampole İndi — Yaralanan Yok

Karaman'da minibüs karlı yolda şarampole indi

Kaza sonrası yaralanma yok

Karaman'da karla kaplı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs şarampole indi. Olayda yaralanan olmadı, araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü F.Ş. idaresindeki 70 ACF 267 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi ve ekipler kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Ekip müdahalesi ve uyarılar

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından yetkililer, sürücüleri özellikle karlı ve kaygan zeminde hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yetkililer benzer hava koşullarında tedbir alınmasının önemine vurgu yaptı.

