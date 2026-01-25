Adana’da Plastik Üretim Tesisinde Kısa Sürede Söndürülen Yangın

Yüreğir - Cumhuriyet Mahallesi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir plastik üretim tesisinde çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Tesisin bacasından yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, alevlere hızlı ve koordineli bir müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından tesiste soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

