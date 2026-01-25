Samsun'da Çıplak Dolaşan 50'li Yaşlardaki Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun İlkadım'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlardaki A.M., üzeri giydirilip polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:07
Olayın Detayları ve Müdahale

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 50'li yaşlarda olduğu belirtilen A.M. isimli şahıs caddede çırılçıplak şekilde dolaşarak çevreye rahatsızlık verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı kontrol altına alma girişiminde bulundu. Müdahale sırasında A.M.'nin uygunsuz davranışlarına devam ettiği bildirildi.

Çevredeki vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan şahsın davranışına tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından şahsın üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alınıp karakola götürüldüğü öğrenildi.

Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor.

