Samsun'da Çıplak Dolaşan 50'li Yaşlardaki Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Çıplak Halde Caddede Dolaşan Şahıs Gözaltına Alındı

Olayın Detayları ve Müdahale

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 50'li yaşlarda olduğu belirtilen A.M. isimli şahıs caddede çırılçıplak şekilde dolaşarak çevreye rahatsızlık verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı kontrol altına alma girişiminde bulundu. Müdahale sırasında A.M.'nin uygunsuz davranışlarına devam ettiği bildirildi.

Çevredeki vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan şahsın davranışına tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından şahsın üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alınıp karakola götürüldüğü öğrenildi.

Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Samsun'da çıplak halde caddede dolaşan şahıs gözaltına alındı