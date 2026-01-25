Mersin Tarsus'ta Maganda Ateşi: 23 Yaşındaki Genç Balkonda Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde komşusunun rastgele ateş açması sonucu balkonda bulunan 23 yaşındaki Baran Abdi gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:36
Olayın Detayları

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda bulunan Baran Abdi (23)'nin sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili şüpheli komşu gözaltına alındı.

