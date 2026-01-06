Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza

Adana Levent Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan M.N., kamyonete çarpıp yaya olarak kaçarken yakalandı; ehliyetsiz ve çalıntı motosiklet kullanmaktan 28 bin 875 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:57
Adana'da polisten kaçarken kaza yaptı, yakalandı

Olayın Detayları

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri plakasız bir motosikleti fark etti ve sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

İhtar üzerine kaçan motosiklet sürücüsü M.N., yol üzerinde bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve üzerinde bulunduğu motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Sürücüye, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplam 28 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Adli Süreç

Şüpheli, polis merkezine götürüldü ve hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

