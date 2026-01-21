Adana'da Restoran Sahibine İntikam Cinayeti: 10 Kişi Tutuklandı

Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz, 29 Kasım'da intikam amacıyla öldürüldü; zanlı D.E.A. dahil 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:57
Olay

Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda, 29 Kasım günü saat 00.15 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. İddialara göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki şüpheli motosikletle mekâna geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz (57)'a tabanca ile defalarca ateş etti.

Durmaz, başından ve göğsünden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, Durmaz'ı öldüren şüphelinin D.E.A. (17) olduğu tespit edildi. Soruşturma derinleştirildiğinde, zanlı D.E.A.'nın, 23 Kasım'da bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıda yaralanan arkadaşı M.C.Ö. (25) için intikam aldığı belirlendi.

Olayın bağlantıları araştırıldığında, M.C.Ö.'yü yaralayan R.H. (23)'nin saklanması için Cengiz Durmaz'ın oğlu M.E.D. (24)'nin yardım ettiği belirlendi. Polis ekipleri R.H. ve M.E.D.'yi kısa sürede yakalayarak tutukladı. Bu gelişmelerin ardından Durmaz cinayetinin intikam amaçlı işlenmiş olduğu ortaya çıktı.

Cinayet bürosu ekipleri, D.E.A.'nın yardım ettiği öne sürülen diğer şüpheliler M.C.Ö., U.Ç. (25), H.Y. (19), V.G. (26), C.K. (21), Ş.D. (16), M.A. (22), M.E.B. (19), M.Y. ve U.C.'yi saklandıkları adreste yakaladı.

Katil zanlısı D.E.A. ile birlikte hareket ettiği belirtilen Y.A.B. (25), Edirne'ye giderek yurt dışına kaçma girişiminde bulundu. Her iki şüpheli de Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı ve Adana'ya getirildi.

Adana'daki emniyet sorgusunda, zanlı D.E.A.'nın sorgusunda 'Yapmam gerekiyordu, yaptım' dediği öğrenildi. İşlemlerin ardından toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edildi; U.C. adli kontrol şartıyla, M.Y. ise savcılıktan serbest bırakıldı. Sonuca göre, D.E.A. dahil 10 şüpheli tutuklandı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları